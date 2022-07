Indagati tutti e due i timonieri delle barche dello scontro all'Argentario (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - C'è un secondo indagato nell'inchiesta sulla collisione fra un motoscafo e una barca a vela avvenuto sabato pomeriggio nel tratto di mare fra il promontorio dell'Argentario e l'Isola del Giglio nel quale ha perso la vita il gallerista e antiquario Andrea Giorgio Coen e nel quale risulta ancora dispersa l'ex ginnasta romana Anna Claudia Cartoni. La Procura della Repubblica di Grosseto ha infatti reso noto oggi che, oltre al pilota danese del motoscafo, è stato iscritto nel registro degli Indagati anche il conducente della barca a vela, marito della donna attualmente dispersa in mare. “Un atto dovuto - precisa la Procura - in considerazione della necessità di dover esperire accertamenti anche di natura irripetibile”. E a proposito delle indagini della collisione tra il Bibi Blu e la barca a vela Vahinè nel tratto di mare fra ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - C'è un secondo indagato nell'inchiesta sulla collisione fra un motoscafo e una barca a vela avvenuto sabato pomeriggio nel tratto di mare fra il promontorio dell'e l'Isola del Giglio nel quale ha perso la vita il gallerista e antiquario Andrea Giorgio Coen e nel quale risulta ancora dispersa l'ex ginnasta romana Anna Claudia Cartoni. La Procura della Repubblica di Grosseto ha infatti reso noto oggi che, oltre al pilota danese del motoscafo, è stato iscritto nel registro deglianche il conducente della barca a vela, marito della donna attualmente dispersa in mare. “Un atto dovuto - precisa la Procura - in considerazione della necessità di dover esperire accertamenti anche di natura irripetibile”. E a propositoindagini della collisione tra il Bibi Blu e la barca a vela Vahinè nel tratto di mare fra ...

sulsitodisimone : Indagati tutti e due i timonieri delle barche dello scontro all'Argentario - walterbielli : Latina è un laboratorio per le destre. 59 indagati in Comune, manca forse solo l'addetto alle pulizie...a Rebibbia… - amessina_tw : @GiorgiaMeloni Ah non ruba? Quindi tutti gli indagati e dimessi di @FratellidItalia delle ultime settimane me li so… - Kissmaniaco2 : @Leftmad @semprevane In galera va più nessuno in Italia. E quei poliziotti fecero nulla di male o sarebbero stati i… - edoludo : Mai come ora, sarà estremamente difficile scegliere chi votare. Tutti e ripeto tutti i partiti sia di dx o di sx o… -