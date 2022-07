Il gruppo francese dei satelliti Eutelsat verso la fusione con la britannica Oneweb per competere con la Starlink di Elon Musk (Di martedì 26 luglio 2022) Il gruppo francese Eutelsat ha annunciato un’intesa per la fusione con l’operatore satellitare britannico Oneweb. L’accordo creerà un gigante europeo della banda larga via internet dallo spazio, in grado di competere con Starlink di Elon Musk e Project Kuiper di Amazon. In una nota sul sito del gruppo parla di “balzo in avanti” per le connessioni via satellite. Gli azionisti dei gruppi avranno ciascuno il il 50% della nuova entità post-fusione. Tra i soci figureranno il governo francese, titolare del 19,9% di Eutelsat, e quello britannico, che detiene poco meno del 18% di Oneweb dopo aver contribuito a salvarla nel 2020 con un’iniezione di 500 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Ilha annunciato un’intesa per lacon l’operatore satellitare britannico. L’accordo creerà un gigante europeo della banda larga via internet dallo spazio, in grado dicondie Project Kuiper di Amazon. In una nota sul sito delparla di “balzo in avanti” per le connessioni via satellite. Gli azionisti dei gruppi avranno ciascuno il il 50% della nuova entità post-. Tra i soci figureranno il governo, titolare del 19,9% di, e quello britannico, che detiene poco meno del 18% didopo aver contribuito a salvarla nel 2020 con un’iniezione di 500 milioni ...

