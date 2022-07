Gas, accordo Ue per il risparmio dei consumi: Ungheria unico Paese a votare contro (Di martedì 26 luglio 2022) I ministri dell'Energia dei Paesi Ue hanno raggiunto un «accordo politico» sul piano per risparmiare gas in vista del prossimo inverno, si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles.... Leggi su ilmattino (Di martedì 26 luglio 2022) I ministri dell'Energia dei Paesi Ue hanno raggiunto un «politico» sul piano per risparmiare gas in vista del prossimo inverno, si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles....

LauraGaravini : #Ungheria di #Orban unico paese #Eu a votare contro accordo europeo sul #gas.Questi sono gli alleati della destra i… - fattoquotidiano : Gas, i ministri Ue firmano accordo sul piano per ridurre i consumi. Il compromesso non soddisfa nessuno: “No a tagl… - repubblica : Gas, paesi dell'Unione trovano accordo su riduzione dei consumi. L'Ungheria l'unica a votare contro - Marco_blc168 : I paesi dell’Unione Europea hanno fatto un accordo per ridurre il consumo di gas - ledicoladelsud : Ue, accordo su taglio del 15% consumo di gas per l’inverno -