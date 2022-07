“È un reato, in galera…”. Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: cosa è successo (Di martedì 26 luglio 2022) Ed è di nuovo polemica tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Ancora una volta, la giornalista se la prende con i Ferragnez, ma stavolta, nel suo mirino non c’è il rapper milanese, bensì la moglie. Spesso la Lucarelli punta il dito contro di loro, accusandoli di avere (non sempre certo, Ndr) una cattiva influenza soprattuto sui giovani. Ma stavolta cosa è successo? Tutto comincia dopo un video su TikTok condiviso dall’imprenditrice digitale e influencer, attraverso il quale ha candidamente ammesso di aver rubato biancheria in un hotel. “Devo tutto a un’insalata”. Chiara Ferragni, la fashion blogger che vale oro Per la Ferragni si tratta di una pratica ritenuta comune, come si evince dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Ed è di nuovo polemica tra. Ancora una volta, la giornalista se la prende con i Ferragnez, ma stavolta, nel suo mirino non c’è il rapper milanese, bensì la moglie. Spesso lapunta il ditodi loro, accusandoli di avere (non sempre certo, Ndr) una cattiva influenza soprattuto sui giovani. Ma stavolta? Tutto comincia dopo un video su TikTok condiviso dall’imprenditrice digitale e influencer, attraverso il quale ha candidamente ammesso di aver rubato biancheria in un hotel. “Devo tutto a un’insalata”., la fashion blogger che vale oro Per lasi tratta di una pratica ritenuta comune, come si evince dal ...

amas79175559 : @ilsussidiario Non si può sputare ai poliziotti. È reato. Questa gente deve essere messa in galera. - Gianni78605577 : @ozakiyuko2 Nn è colpa della magistratura. È colpa di politici disonesti che per non finire in galera, hanno massim… - lucal2306 : A mio parere, questo deve diventare reato penale con galera annessa, anche se incensurati - NewGoodyear : @stanzaselvaggia @Emergenza24 Multa ? Ma io direi più reato ambientale e galera. La multa lascia il tempo che trova - RobertoBiancoIT : Quella gente è da denuncia per istigazione all'odio. Se possono parlare impunemente è grazie al Governo Renzi che,n… -