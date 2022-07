Com’è andata la riunione segreta tra Letta, Di Maio e Sala? (Di martedì 26 luglio 2022) Intorno alle 17 si è concluso un incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Beppe Sala. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l’incontro si è svolto presso la sede di Arel, l’Agenzia di Ricerche e Legislazione. Di un possibile dialogo tra Di Maio e Sala si era parlato in seguito alla scissione voluta dall’ex capo politico del Movimento 5 Stelle e alla fondazione di “Insieme per il Futuro”: le posizioni governiste del ministro ex grillino lo hanno resto un interlocutore meno inviso al Pd, che quindi con questa riunione prova a delineare il perimetro di un nuovo “campo largo” dopo la definitiva rottura dei rapporti con i pentastellati. “Sto cercando di dare una mano”. Così ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Intorno alle 17 si è concluso un incontro tra ilrio del Pd Enrico, il ministro degli Esteri Luigi Die il sindaco di Milano Beppe. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l’incontro si è svolto presso la sede di Arel, l’Agenzia di Ricerche e Legislazione. Di un possibile dialogo tra Disi era parlato in seguito alla scissione voluta dall’ex capo politico del Movimento 5 Stelle e alla fondazione di “Insieme per il Futuro”: le posizioni governiste del ministro ex grillino lo hanno resto un interlocutore meno inviso al Pd, che quindi con questaprova a delineare il perimetro di un nuovo “campo largo” dopo la definitiva rottura dei rapporti con i pentastellati. “Sto cercando di dare una mano”. Così ...

