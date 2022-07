Ciclismo, quando il tentativo di Record dell’Ora di Filippo Ganna? Data, programma, precedenti (Di martedì 26 luglio 2022) Non ci sarà ad agosto il tanto atteso tentativi di Record dell’Ora da parte di Filippo Ganna. Il ciclista della Ineos-Grenadiers, due volte campione del mondo a cronometro, ha deciso durante lo scorso Tour de France di rimandare il tentativo di battere il Record di Victor Campenaerts, che nell’aprile 2019 ha percorso 55,089 km nel velodromo di Aguscalientes (Messico). Negli scorsi mesi si stava progettando in maniera certosina il tentativo di Ganna, che si sarebbe dovuto tenere a Grenchen, in Svizzera, in un giorno tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto. Invece, nel bel mezzo del Tour de France, ha deciso di posticipare la sua prova, preferendosi concentrare prima sulla prova iriData di Wollongong (Australia). La prova potrebbe dunque ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Non ci sarà ad agosto il tanto atteso tentativi dida parte di. Il ciclista della Ineos-Grenadiers, due volte campione del mondo a cronometro, ha deciso durante lo scorso Tour de France di rimandare ildi battere ildi Victor Campenaerts, che nell’aprile 2019 ha percorso 55,089 km nel velodromo di Aguscalientes (Messico). Negli scorsi mesi si stava progettando in maniera certosina ildi, che si sarebbe dovuto tenere a Grenchen, in Svizzera, in un giorno tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto. Invece, nel bel mezzo del Tour de France, ha deciso di posticipare la sua prova, preferendosi concentrare prima sulla prova iridi Wollongong (Australia). La prova potrebbe dunque ...

