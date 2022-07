Atp Atlanta 2022 | programma e orari di mercoledì 27 luglio

Leggi su sportface

(Di martedì 26 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di27interessante sul cemento outdoor statunitense, con tanti giocatori di casa protagonisti sul Centrale per il secondo turno; di scena infatti Tommy Paul, Brandon Nakashima, Francesc Tiafoe e Reilly Opelka, tutto peraltro potenziali vincitori del torneo di riferimento. Attenzione al qualificato giapponese Taro Daniel, il quale ha già beffato Sebastian Korda all’esordio nel tabellone principale. Di seguito tutti i match di giornata ad, Stadi Uniti d’America. ORDINE DI GIOCO ATP 250(MERCOLEDI 27) STADIUM COURT dalle ore 17.00 – Kwon vs (5) ...