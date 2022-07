Atalanta | Palomino positivo a test antidoping

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – José Luis, difensore dell’ad un controlloa sorpresa. Il Tribunale Nazionale, “in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Jose’ Luis(Figc) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia”, si legge in una nota. L'articolo proviene da Italia Sera.

Chi è Josè Luis: Josè Luis Palomino, 32 anni difensore argentino, gioca in Italia con l'Atalanta dal 2017. In serie A ha collezionato 155 presenze, tutte con la maglia nerazzurra, e segnato 6 gol. L'argentino non ha superato il test a sorpresa di Nado Italia: la sostanza proibita è il nandrolone. Il Tribunale nazionale antidoping lo ha sospeso.