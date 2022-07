Abusi sugli indigeni canadesi, il Papa: “La vergogna di noi credenti non deve mai cancellarsi” (Di martedì 26 luglio 2022) Edmonton – “Nulla può cancellare la dignità violata, il male subìto, la fiducia tradita. E nemmeno la vergogna di noi credenti deve mai cancellarsi”. Continua il viaggio “penitenziale” di Papa Francesco tra le popolazioni indigene del Canada. Dopo la visita e la preghiera tra le tombe della Collina degli Orsi di Maskwacis (leggi qui), ora il Pontefice incontra gli indiani d’America nella parrocchia del Sacro Cuore di Edmonton, chiesa elevata alla dignità di parrocchia nazionale delle First Nations, dei Métis e degli Inuit (la prima di questo genere in Canada) nel 1991. Tra le più antiche chiese cattoliche della città, in questo edificio la fede cattolica viene espressa nel contesto della cultura aborigena. L’edificio ospita molti pezzi unici di arte sacra creati da artigiani indigeni. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022) Edmonton – “Nulla può cancellare la dignità violata, il male subìto, la fiducia tradita. E nemmeno ladi noimai”. Continua il viaggio “penitenziale” diFrancesco tra le popolazioni indigene del Canada. Dopo la visita e la preghiera tra le tombe della Collina degli Orsi di Maskwacis (leggi qui), ora il Pontefice incontra gli indiani d’America nella parrocchia del Sacro Cuore di Edmonton, chiesa elevata alla dignità di parrocchia nazionale delle First Nations, dei Métis e degli Inuit (la prima di questo genere in Canada) nel 1991. Tra le più antiche chiese cattoliche della città, in questo edificio la fede cattolica viene espressa nel contesto della cultura aborigena. L’edificio ospita molti pezzi unici di arte sacra creati da artigiani. ...

ilfaroonline : Abusi sugli indigeni canadesi, il Papa: “La vergogna di noi credenti non deve mai cancellarsi” - effe_grazia : RT @bellissima2021: Chi non sa come prendersene cura, non dovrebbe averlo.. Niente più abusi sugli animali..?? - deva_arg22 : RT @bellissima2021: Chi non sa come prendersene cura, non dovrebbe averlo.. Niente più abusi sugli animali..?? - CapitainCandela : RT @bellissima2021: Chi non sa come prendersene cura, non dovrebbe averlo.. Niente più abusi sugli animali..?? - bbredditt : RT @bellissima2021: Chi non sa come prendersene cura, non dovrebbe averlo.. Niente più abusi sugli animali..?? -