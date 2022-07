“Vi presento Ali” Nicolas Vaporidis finalmente allo scoperto | primo scatto insieme con la fidanzata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 luglio 2022) Nicolapresenta laAli Rinaldo. È la prima volta che ladel vincitore dell’Isola dei Famosi si mostra. Di Ali l’attore aveva finora solo parlato descrivendola come una ragazza bionda. E non solo: “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”, aveva spiegato proprio durante una diretta del reality dal quale sta tornando alla realtà senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Recentemente infatti ha avuto parole forti per alcuni ex compagni di avventura. “Nessuna affinità con Lory Del Santo: ho discusso tanto con lei. Non ho capito né condiviso il suo pensiero”, raccontava al Corriere della Sera. “Anche con Jeremias Rodriguez, ...