Va al pronto soccorso per un dolore al braccio e le dicono che dipende dal Covid | 68enne muore dopo due ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 luglio 2022) Si reca alcon un forteal petto e alsinistro, uno dei tipici segnali di un possibile infarto in corso, ma i medici la trovano positiva, ricollegano le algie ale in un’ora e mezza la dimettono: neanche il tempo di rincasare che un malore la stronca sotto gli occhi disperati del marito. Sconvolto e non riuscendo a capacitarsi per la perdita della moglie, Lucia Chiarelli, 68 anni (ne avrebbe compiuti 69 il 17 luglio), di Formia, avvenuta l’11 luglio, sabato 23 luglio l’uomo, assistito da Studio3A, ha presentato un esposto rivolto alla magistratura chiedendo con forza che si faccia piena luce sulla morte della consorte e, soprattutto, che si appuri se siano ravvisabili responsabilità da parte dei sanitari dell’ospedale di Formia per l’errata diagnosi e per quelle ...