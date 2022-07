Una serata all’insegna della risata: A Pioppo, l’irresistibile trio comico, “I Respinti” (Di lunedì 25 luglio 2022) Pioppo (MONREALE) – Risate, divertimento, comicità: stasera, alle ore 21.00, all’I.C.S Margherita Di Navarra Pioppo, l’irresistibile trio comico, “I Respinti”. Rosario Alagna, Dario Terzo e Piero Salerno intratterranno il pubblico con i loro migliori sketch, le loro migliori battute, barzellette e improvvisazioni. Il trio si forma 7 anni fa. Dopo alcune esperienze fatte nei villaggi turistici, partecipano al laboratorio “La carovana stramba”. La loro carriera segue nei teatri siciliani, partecipano al festival nazionale del cabaret “Faccia da bronzi” in Calabria. Spiccano il volo, partecipando a diversi programmi televisivi nazionali, come “Italia’s got talent” e “Eccezionale veramente”.Tra il 2017 e il 2019 entrano nel cast fisso del programma Sicilia cabaret. ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 25 luglio 2022)(MONREALE) – Risate, divertimento, comicità: stasera, alle ore 21.00, all’I.C.S Margherita Di Navarra, “I”. Rosario Alagna, Dario Terzo e Piero Salerno intratterranno il pubblico con i loro migliori sketch, le loro migliori battute, barzellette e improvvisazioni. Ilsi forma 7 anni fa. Dopo alcune esperienze fatte nei villaggi turistici, partecipano al laboratorio “La carovana stramba”. La loro carriera segue nei teatri siciliani, partecipano al festival nazionale del cabaret “Faccia da bronzi” in Calabria. Spiccano il volo, partecipando a diversi programmi televisivi nazionali, come “Italia’s got talent” e “Eccezionale veramente”.Tra il 2017 e il 2019 entrano nel cast fisso del programma Sicilia cabaret. ...

