**Ucraina: Kiev cede a Regno Unito sede Eurovision Song Contest 2023** (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Il Regno Unito ospiterà l'Eurovision Song Contest nel 2023 per conto dell'Ucraina. Lo hanno annunciato la European Broadcasting Union e la Bbc. Il concorso di quest'anno, che si è svolto a Torino, è stato vinto dalla band ucraina Kalush Orchestra, ed è tradizione che il paese vincitore ospiti l'evento l'anno successivo.

