Tunisia, un anno di passi indietro sui diritti umani: il nemico numero uno è la magistratura (Di lunedì 25 luglio 2022) L’anno trascorso da quando, il 25 luglio 2021, il presidente tunisino Kais Saied assunse pieni poteri è stato colmo di passi indietro dal punto di vista dei diritti umani. Saied, il cui operato è stato valutato minuziosamente da un rapporto di Amnesty International, ha smantellato o indebolito tutta una serie di garanzie sui diritti umani raggiunte a fatica nei dieci anni successivi alla rivoluzione del 2011, che pose fine al regime di Ben Ali. Il 22 settembre 2021 Saied ha emanato il decreto presidenziale 2021-117, attribuendosi pieni poteri per emanare nuove leggi per decreto senza supervisione né revisione da parte di alcun’altra autorità. L’ambito di competenza di questi decreti-legge è pressoché infinito: partiti politici, tribunali, sindacati, organi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) L’trascorso da quando, il 25 luglio 2021, il presidente tunisino Kais Saied assunse pieni poteri è stato colmo didal punto di vista dei. Saied, il cui operato è stato valutato minuziosamente da un rapporto di Amnesty International, ha smantellato o indebolito tutta una serie di garanzie suiraggiunte a fatica nei dieci anni successivi alla rivoluzione del 2011, che pose fine al regime di Ben Ali. Il 22 settembre 2021 Saied ha emanato il decreto presidenziale 2021-117, attribuendosi pieni poteri per emanare nuove leggi per decreto senza supervisione né revisione da parte di alcun’altra autorità. L’ambito di competenza di questi decreti-legge è pressoché infinito: partiti politici, tribunali, sindacati, organi ...

