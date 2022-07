Tabellone Atp Kitzbuhel 2022: Berrettini forfait, al via Sonego (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Atp di Kitzbuhel 2022, in programma dal 25 al 30 luglio. L’azzurro Matteo Berrettini torna in campo sulla terra rossa austriaca come testa di serie numero due, alle spalle del norvegese Casper Ruud. L’Italia potrà contare anche su Lorenzo Sonego, ma saranno presenti anche specialisti del rosso come lo spagnolo Bautista Agut e il cileno Garin. Di seguito il Tabellone completo. AGGIORNAMENTO: Sia Ruud che Berrettini si sono cancellati dopo la finale di Gstaad, Tabellone così rivoluzionato IL Tabellone COMPLETO PRIMO TURNO (5) Ramos-Vinolas bye Varillas b. Taberner 6-4 6-3 Coria vs Garin (WC) Jarry vs Martinez (7) (3) Bautista Agut bye (Q) Casanova vs (WC) Rodionov Lehecka vs Monteiro (8) Sousa b. (Q) ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Atp di, in programma dal 25 al 30 luglio. L’azzurro Matteotorna in campo sulla terra rossa austriaca come testa di serie numero due, alle spalle del norvegese Casper Ruud. L’Italia potrà contare anche su Lorenzo, ma saranno presenti anche specialisti del rosso come lo spagnolo Bautista Agut e il cileno Garin. Di seguito ilcompleto. AGGIORNAMENTO: Sia Ruud chesi sono cancellati dopo la finale di Gstaad,così rivoluzionato ILCOMPLETO PRIMO TURNO (5) Ramos-Vinolas bye Varillas b. Taberner 6-4 6-3 Coria vs Garin (WC) Jarry vs Martinez (7) (3) Bautista Agut bye (Q) Casanova vs (WC) Rodionov Lehecka vs Monteiro (8) Sousa b. (Q) ...

Eurosport_IT : BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone de… - planetwin365ita : ?? Al termine dell'Open di #Gstaad i 2 finalisti, nonché le prime due teste di serie dell'ATP di #Kitzbuhel, danno f… - telodogratis : Atp Umago, il ritorno di Sinner: tabellone, calendario, date, orari, tv - OA_Sport : ATP Kitzbühel 2022: niente Austria per Matteo Berrettini e Casper Ruud, che torneranno in campo direttamente nella… - apeindiana : RT @CTLecce: Due vittorie consecutive che valgono la qualificazione al tabellone principale dell’ATP 250 Croatia Open Umag. #Lecce #Tennis… -