Sophie Codegoni e Alessandro Basciano bloccati a letto: 'Secondo giorno a Formentera, voto 10' (Di lunedì 25 luglio 2022) Vacanza con imprevisto per Sophie Codegoni , che dopo avere subito un furto a Maiorca ora si ritrova costretta a letto con uno sfogo cutaneo al Secondo giorno del suo breve soggiorno a Formentera. La ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022) Vacanza con imprevisto per, che dopo avere subito un furto a Maiorca ora si ritrova costretta acon uno sfogo cutaneo aldel suo breve sog. La ...

