Salernitana | Iervolino | “È quasi fatta per Piatek”

Salernitana Iervolino- La Salernitana continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi gli uomini di Nicola, hanno svolto carichi duri, lavoro anche sugli schemi. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è stato intervistato a TMW, parlando in maniera molto ampia delle trattative calde per i Campani. Ha parlato anche degli esuberi e delle uscite, come Nwankwo Simy, e dei sogni come Nicolò Rovella. Ecco di seguito, le parole del patron della Salernitana: Sul ritorno di Bonazzoli: "Bonazzoli? Non potete immaginare quanto io sia soddisfatto del suo ritorno. Stiamo parlando del simbolo della Salernitana, dell'uomo che ha determinato la salvezza garantendo una media gol straordinariamente importante. E' sempre stato al centro dei miei ...

