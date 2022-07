Ranking WTA (25 luglio 2022): Lucia Bronzetti guadagna 13 posizioni! Trevisan n.1 d’Italia (Di lunedì 25 luglio 2022) Una nuova settimana ha inizio ed è tempo di Ranking WTA. La classifica mondiale del tennis femminile sorride alla polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo). Alle sue spalle troviamo l’estone Anett Kontaveit e la greca Maria Sakkari, decisamente distanziate dalla polacca. Da registrare uno scostamento nella top-10 per via di alcune scadenze in termini di punti che hanno portato la spagnola Garbine Muguruza a prendersi l’ottava piazza a discapito dell’americana Danielle Collins (n.9). Ranking WTA (25 luglio) 1 Iga Swiatek (Polonia) 8336 2 Anett Kontaveit (Estonia) 4476 3 Maria Sakkari (Grecia) 4190 4 Paula Badosa (Spagna) 4030 5 Ons Jabeur (Tunisia) 4010 6 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 3267 7 Jessica Pegula (USA) 3087 8 Garbine Muguruza (Spagna) 2886 9 Danielle Collins (USA) 2743 10 Emma Raducanu (Gran Bretagna) 2717 In casa Italia, Martina ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Una nuova settimana ha inizio ed è tempo diWTA. La classifica mondiale del tennis femminile sorride alla polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo). Alle sue spalle troviamo l’estone Anett Kontaveit e la greca Maria Sakkari, decisamente distanziate dalla polacca. Da registrare uno scostamento nella top-10 per via di alcune scadenze in termini di punti che hanno portato la spagnola Garbine Muguruza a prendersi l’ottava piazza a discapito dell’americana Danielle Collins (n.9).WTA (25) 1 Iga Swiatek (Polonia) 8336 2 Anett Kontaveit (Estonia) 4476 3 Maria Sakkari (Grecia) 4190 4 Paula Badosa (Spagna) 4030 5 Ons Jabeur (Tunisia) 4010 6 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 3267 7 Jessica Pegula (USA) 3087 8 Garbine Muguruza (Spagna) 2886 9 Danielle Collins (USA) 2743 10 Emma Raducanu (Gran Bretagna) 2717 In casa Italia, Martina ...

OA_Sport : #TENNIS Scopriamo come cambia la classifica mondiale del tennis femminile: grande balzo in avanti di Lucia Bronzett… - sportli26181512 : WTA Palermo, Bronzetti ko in finale: vince la rumena Begu: Alla prima finale in carriera in un WTA, la riminese per… - StigmabaseF : [Stigmabase IT] Kasatkina: «Se si potesse scegliere nessuno vorrebbe essere gay: Daria Kasatkina, la tennista russa… - StigmabaseF : Kasatkina: «Se si potesse scegliere nessuno vorrebbe essere gay - - SuperTennisTv : Ranking #ATP: nessun cambiamento tra i primi dieci del mondo. Best ranking per Cerundolo e Cressy ??… -