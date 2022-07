Napoli | Osimhen | “Siamo più forti della scorsa stagione”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 25 luglio 2022)- Ilcontinua la sua preparazione atletica, terza giornata di allenamento a Castel di Sangro per gli uomini di Luciano Spalletti. Victor, attaccante del, ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere dello Sport. Ha parlato di vari argomenti tra cui, la sua permanenza ae i prossimi obbiettivi stagionali. Di seguito, ecco le parole del nigeriano: Sul: “Felice? Certo! Sono in una bella città e in un club meraviglioso. Grande.è uno dei posti migliori per essere calciatore: qui ha giocato Diego Armando Maradona, il migliore di sempre, e considero un privilegio e un grande onore giocare nello stadio intitolato a lui”. Sullo Scudetto: “stati molto, molto vicini allo ...