Milly Carlucci le salva la carriera | Errore grossolano ad Amici | le avevano sbattuto la porta in faccia

Leggi su direttanews

(Di lunedì 25 luglio 2022) La conduttricecostretta ad intervenire dopo un gravecommesso dalla giuria di: retroscena shock La conduttrice(Foto ANSA)Il rapporto tra la conduttricee la collega Maria De Filippi sembrerebbe non avere più pace. In questi anni i due volti più amati dal pubblico italiano si sono ritrovati al centro di alcune polemiche. La prima risale alla scorsa estate quando alla corte della De Filippi è arrivato Raimondo Todaro, ex pupillo proprio della conduttrice di Rai 1. Pochi mesi dopo laha invece accolto nella sua squadra la cantante Arisa che fino a poco tempo prima era una delle insegnanti di. Quest’anno invece Maria sembrerebbe essere riuscita a ...