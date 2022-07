Milan, annunciata la partnership con Sorare (Di lunedì 25 luglio 2022) “Il Milan e Sorare sono lieti di annunciare una nuova esclusiva partnership pluriennale che vedrà l’azienda creatrice del fantacalcio crypto, che si basa su carte digitali da collezione acquistabili sotto forma di NFT (token non fungibili), diventare Official NFT Fantasy Football Game Partner e nuovo Premium Partner del Milan”. Con questa nota il club campione d’Italia ha annunciato una nuova partnership con uno sponsor proveniente dal mondo delle crypto. “Con questo nuovo accordo, il Milan entra ufficialmente a far parte del fantacalcio Sorare basato su NFT. Esso permette agli utenti di acquistare, vendere, scambiare e gestire la propria squadra formata da carte digitali ufficiali, che forniscono un’esperienza di gioco globale e immersiva. Dalla stagione 2022/23, ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) “Ilsono lieti di annunciare una nuova esclusivapluriennale che vedrà l’azienda creatrice del fantacalcio crypto, che si basa su carte digitali da collezione acquistabili sotto forma di NFT (token non fungibili), diventare Official NFT Fantasy Football Game Partner e nuovo Premium Partner del”. Con questa nota il club campione d’Italia ha annunciato una nuovacon uno sponsor proveniente dal mondo delle crypto. “Con questo nuovo accordo, ilentra ufficialmente a far parte del fantacalciobasato su NFT. Esso permette agli utenti di acquistare, vendere, scambiare e gestire la propria squadra formata da carte digitali ufficiali, che forniscono un’esperienza di gioco globale e immersiva. Dalla stagione 2022/23, ...

