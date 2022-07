Isola d’Elba, carcasse di squali e razze legate sul fondale nei punti di immersione dei diving: “E’ vendetta di alcuni pescatori”. Ecco perché (Di lunedì 25 luglio 2022) carcasse di squali e razze sono state ritrovate in questi giorni sul fondale nella zona di Marciana Marina, all’Isola d’Elba, in provincia di Livorno, proprio nei punti frequentati dagli appassionati di immersioni subacquee. A lanciare l’allarme, attraverso un lungo post su Facebook accompagnato dalle immagini, è Legambiente Arcipelago Toscano che denuncia la situazione spiegando che non si tratta di una casualità ma di un “avvertimento” ben preciso da parte di qualche pescatore. Secondo l’associazione ambientalista, gli episodi si sarebbero già verificati nel mese di giugno e la scelta di abbandonare gli squali e le razze nei noti punti di immersione può denotare chiaramente la volontà di disturbare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022)disono state ritrovate in questi giorni sulnella zona di Marciana Marina, all’, in provincia di Livorno, proprio neifrequentati dagli appassionati di immersioni subacquee. A lanciare l’allarme, attraverso un lungo post su Facebook accompagnato dalle immagini, è Legambiente Arcipelago Toscano che denuncia la situazione spiegando che non si tratta di una casualità ma di un “avvertimento” ben preciso da parte di qualche pescatore. Secondo l’associazione ambientalista, gli episodi si sarebbero già verificati nel mese di giugno e la scelta di abbandonare glie lenei notidipuò denotare chiaramente la volontà di disturbare ...

SkyTG24 : Squali morti all'Isola d'Elba, Legambiente: 'Avvertimenti dei pescatori per i sub' - ilpost : Qualcuno lascia piccoli squali morti nei punti di immersione di Marciana Marina, sull’Isola d’Elba - borghi_claudio : @PoliticaPerJedi Te lo spiego io. Perché in Italia ci sono 8000 comuni e continuare a martellare sempre su uno che… - infoitinterno : Squali morti all'Isola d'Elba, Legambiente: 'Avvertimenti dei pescatori per i sub' - infoitinterno : Razze e squaletti morti lasciati nei punti di immersione all’Isola d’Elba Legambiente -