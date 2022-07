Inter, Bastoni: “Scudetto del Milan difficile da digerire” (Di lunedì 25 luglio 2022) Inter Bastoni- L’Inter continua il suo ritiro in Trentino, in vista dei prossimi impegni prestagionali. Gli uomini di Inzaghi stanno svolgendo lavoro di recupero e di scarico dopo le fatiche contro il Lens. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato di vari argomenti tra cui: la sua permanenza all’Inter e la missione Scudetto fallita nella passata stagione. Di seguito, ecco le dichiarazioni del difensore Italiano: Sulla consacrazione anche in Europa: “Certo, ma è una consacrazione che nasce dal nostro essere squadra: è da tanti anni che giochiamo insieme e, più passa il tempo, e più ti “incastri” coi compagni e migliori individualmente. Ora è tornato anche Romelu e ci darà una ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro in Trentino, in vista dei prossimi impegni prestagionali. Gli uomini di Inzaghi stanno svolgendo lavoro di recupero e di scarico dopo le fatiche contro il Lens. Alessandro, difensore dell’, ha rilasciato una lungavista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato di vari argomenti tra cui: la sua permanenza all’e la missionefallita nella passata stagione. Di seguito, ecco le dichiarazioni del difensore Italiano: Sulla consacrazione anche in Europa: “Certo, ma è una consacrazione che nasce dal nostro essere squadra: è da tanti anni che giochiamo insieme e, più passa il tempo, e più ti “incastri” coi compagni e migliori individualmente. Ora è tornato anche Romelu e ci darà una ...

GoalItalia : 'La Juve è tornata? L'Inter non se n'è mai andata' Bastoni infiamma il derby d'Italia per lo Scudetto ?? - Inter : ?? Numerosi cambi per mister Inzaghi: @Stefandevrij ??@ddambrosio #Bastoni ?? @FDimarco @DenzelJMD2 ?? #Bellanova… - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 @AndreyOnana, 2 @DenzelJMD2, 6 @Stefandevrij, 9 @EdDzeko, 11 @tucu_correa, 15 Lazaro… - tuttointer24 : Inter, Bastoni parla da leader: cosa ci si aspetta dalla squadra in questa stagione ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - sarettacm99 : @ildocc bastoni ne ha vinto due (uno con l'inter e uno l'anno dopo da milanista) -