Il giallo del bravo ragazzo ucciso in un agguato nel vercellese (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - Rimane ancora avvolto nel mistero l'omicidio di Hassan Mouassina, il 32enne di origini marocchine freddato da almeno cinque colpi di pistola nel cortile della casa dove viveva, a Tronzano vercellese. I carabinieri del comando provinciale di Vercelli stanno cercando una vettura, probabilmente una station wagon, che è stata vista allontanarsi precipitosamente dal caseggiato di via Garibaldi subito dopo la sparatoria. Le indagini si muovono nel massimo riserbo degli inquirenti seguendo tutte le possibili piste: nessun movente viene escluso, compreso quello del regolamento di conti per questioni di droga. Il giovane ucciso con modalità che hanno tutta l'apparenza dell'esecuzione viene descritto da alcuni compaesani come un bravo ragazzo, che sopravviveva con lavoretti saltuari. Ma altri ricordano invece i suoi ...

