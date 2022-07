GdS – Roma, da Perez a Villar: i partenti (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 15:38:10 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta: La società cerca di recuperare quella cifra cedendo una serie di giocatori. Veretout tentato dal Marsiglia e dal Nizza, il Celta Vigo è su Perez. Del gruppo rimasto a Trigoria il caso più spinoso è quello di Amadou che non vuole accettare offerte non gradite Carles Perez, Diawara, Villar, Kluivert, Veretout: oltre 10 milioni netti di ingaggi di cui la Roma vuole liberarsi quanto prima. Con le dovute differenze, chiaramente: Carles Perez e Veretout si stanno allenando con Mourinho, hanno un atteggiamento impeccabile e la sensazione è che, non appena troveranno squadra, andranno via. Il francese punta a tornare in patria (c’è il Marsiglia, nelle ultime ore c’è stato anche un ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 15:38:10 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta: La società cerca di recuperare quella cifra cedendo una serie di giocatori. Veretout tentato dal Marsiglia e dal Nizza, il Celta Vigo è su. Del gruppo rimasto a Trigoria il caso più spinoso è quello di Amadou che non vuole accettare offerte non gradite Carles, Diawara,, Kluivert, Veretout: oltre 10 milioni netti di ingaggi di cui lavuole liberarsi quanto prima. Con le dovute differenze, chiaramente: Carlese Veretout si stanno allenando con Mourinho, hanno un atteggiamento impeccabile e la sensazione è che, non appena troveranno squadra, andranno via. Il francese punta a tornare in patria (c’è il Marsiglia, nelle ultime ore c’è stato anche un ...

