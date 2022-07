F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Francia 2022

(Di lunedì 25 luglio 2022) Leil Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Le Castellet al circuito Paul Ricard purtroppo Leclerc sbaglia e finisce a muro, rovinando la sua gara. Sainz gran rimonta, ma ci sono cinque secondi di penalità ed quinto. Verstappen vince in modo agevole, alle sue spalle Hamilton e Russell con una Mercedes in crescita, Perez solo quarto. Di seguito le nuove graduatorie, allungo dell’olandese e del team austriaco. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 233 Charles Leclerc 170 Sergio Perez 163 Carlos Sainz 144 George Russell 143 Lewis Hamilton 127 Lando Norris 70 Esteban Ocon 56 Valtteri Bottas ...

... Fernando Alonso 4 (MON, AZE, GBR, FRA) Esteban Ocon 8 (BRN, ARS, AUS, EMR, MIA, ESP, CAN, AUT) VEDI ANCHE Formula 1 2022: ledei mondialie Costruttori Calendario Formula 1 2022: ...... 18.30 (differita) VEDI ANCHE Calendario Formula 1 2022: date, orari tv e circuiti Formula 1 2022: ledei mondialie Costruttori F1 GP Francia 2022, le pagelle di Le Castellet ...Un appuntamento che, oltre agli importanti risvolti in testa alla classifica, ha sancito anche un sorpasso ... Per la gioia, indubbiamente, dei suoi due piloti.Il pilota olandese, infatti, grazie alla vittoria odierna e al ritiro di Charles Leclerc dopo un incidente, vola a +63 proprio sul monegasco della Ferrari, che vede di nuovo Sergio Perez avvicinarsi.