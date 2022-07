Come ti vede davvero il tuo lui? Scoprilo con il test dei regali (Di lunedì 25 luglio 2022) Quello che il nostro partner ci dona svela moltissimo di Come ci vede: fai il test dei regali di coppia per scoprire cosa sei per il tuo lui! Quando cerchiamo un regalo per una persona speciale nella maggior parte dei casi cerchiamo qualcosa che piaccia a lei o a lui, non a noi. La verità L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 25 luglio 2022) Quello che il nostro partner ci dona svela moltissimo dici: fai ildeidi coppia per scoprire cosa sei per il tuo! Quando cerchiamo un regalo per una persona speciale nella maggior parte dei casi cerchiamo qualcosa che piaccia a lei o a, non a noi. La verità L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

FBiasin : Rassegna stampa. Fino a ieri: “#Skriniar è in vendita: servono 70 milioni”. Oggi: “#Skriniar è incedibile: servon… - il_cappellini : Oggi è pieno di gente che ha parlato con il meccanico di Di Battista e ti spiega come il paese reale vede davvero la crisi - MareMonreve : @Frances35753196 Sì Francesco, questo non è il mio mondo, forse non lo è mai stato. Mi chiedo come si faccia a non… - Noninfluente : RT @intuslegens: Prima ti dice che l'UE decide come dobbiamo spendere. Poi che c'è democrazia. Una contraddizione evidente. Perché non la v… - eraklede : RT @intuslegens: Prima ti dice che l'UE decide come dobbiamo spendere. Poi che c'è democrazia. Una contraddizione evidente. Perché non la v… -