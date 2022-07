Cagliari | UFFICIALE | ecco Lapadula

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Lapadula è un nuovo giocatore del Cagliari: contratto fino al 2025 - Max_Mogavero : #Benevento, ufficiale: Gianluca #Lapadula è un nuovo giocatore del #Cagliari. Contratto di tre anni, più opzione pe… - Calcio_Casteddu : 3?? anni di contratto per l'attaccante italoperuviano ?? #Lapadula è un giocatore del #Cagliari! - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Cagliari, ecco il dopo Joao Pedro: Lapadula ha firmato un triennale coi sardi - tcm24com : Ufficiale: Gianluca Lapadula è un nuovo giocatore del Cagliari #Lapadula #Benevento #Cagliari -

... oltre al portiere Cragno dal, sono arrivati per rinforzare la rosa Andrea Carboni sempre ...diretta televisiva su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre) e in streaming sul sito.... Un uomo di 41anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico, lesioni personali e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.CAGLIARI. L'ufficialità è arrivata. Gianluca Lapadula è un nuovo giocatore del Cagliari. Lo annuncia il club in una nota: l'acquisto è a titolo definitivo dal Benevento per un contratto sino al 30 giu ...Ora è ufficiale, Gianluca Lapadula è un nuovo giocatore del Cagliari. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Benevento, il comunicato dei rossoblù: Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acqu ...