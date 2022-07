Cadorago | donna di 33 anni uccisa in casa a coltellate

bizcommunityit : Femminicidi, donna di 33 anni uccisa a coltellate a Cadorago: arrestato il compagno - RADIOBRUNO1 : A lanciare l'allarme i vicini che hanno sentito delle urla #Como #Cadorago #omicidio #femminicidio #RadioBruno… - ilgiornale : L'omicidio è avvenuto a Cadorago, in provincia di Como. Sono stati i vicina di casa della coppia a dare l'allarme.… - momentosera : #Femminicidi, donna di 33 anni uccisa a coltellate. Il delitto a #Cadorago, nel Comasco: arrestato il compagno. Ad… - Laura88CP : -

La vittima è stata trovata morta nel suo appartamento con tagli alla schiena e al torace Femminicidio luneì, all'alba, a, in provincia di Como, dove unadi 33 anni è stata uccisa a ......davanti al neonato a Rimini ed un altro tragico femminicidio si è consumato all'alba di oggi 25 luglio in un appartamento in via Leopardi a, in provincia di Como . La vittima è unadi ...A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito le grida d'aiuto della vittima dal suo appartamento a Cadorago, Como.È varesina la famiglia di Valentina Di Mauro, la trentatreenne trovata morta all'alba a Cadorago: sarebbe stata colpita a morte dal compagno, probabilmente con un coltello da cucina ...