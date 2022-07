Bersani a La7 | “Alleanze? Altro che agenda Draghi | serve un campo progressista con Pd | ambientalisti | sinistra e 5 stelle”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) “Escludere il M5s da un’alleanza? Innanzitutto bisogna chiedersi chi andrà a votare. Perché stando ai dati delle ultime amministrative, l’astensione è diffusa tra chi ha difficoltà economiche. In quella fetta di popolazione c’è la questione sociale. E allora la domanda da farsi è: diciamo qualcosa a queste persone, o vogliamo fare un governo senza popolo?“. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, è stato Pierluigi. Che poi ha parlato del cosiddettolargo. “Io penso, non da oggi, che si sarebbe dovuto lavorare in quest’anno e mezzo per comporre uncon Pd,e Movimento 5. Io mi sento alternativo a chi propone flat tax, aliquota unica Irpef, a chi vuole cancellare il reddito di cittadinanza, a chi dice no al ...