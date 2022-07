Alessia Pifferi e gli altri inferni famigliari su cui nessuno sguardo pubblico si ferma abbastanza (Di lunedì 25 luglio 2022) Passano le ore e si chiarisce il contesto in cui si è consumato il destino della piccola Diana, abbandonata dalla madre, Alessia Pifferi, in un piccolo appartamento alla periferia di Milano e lì, lasciata morire di fame e di sete. Le sue ultime ore di vita sono uno scenario irricevibile che ci fa auspicare l’ipotesi meno angosciante ovvero che quella boccetta di benzodiazepine lasciata sul suo lettino sia stata un passaggio inconsapevole dal sonno alla morte. L’amara consolazione di un atto di pietà che possa aver risparmiato ore e giorni di tormento ad una bambina di 16 mesi. Durante l’interrogatorio in Procura, Alessia Pifferi è apparsa lucida, è stata ritenuta capace di intendere e di volere ma priva di emozioni e sentimenti. Al giudice ha detto che sapeva che la bambina poteva morire ma non ha fatto nulla per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Passano le ore e si chiarisce il contesto in cui si è consumato il destino della piccola Diana, abbandonata dalla madre,, in un piccolo appartamento alla periferia di Milano e lì, lasciata morire di fame e di sete. Le sue ultime ore di vita sono uno scenario irricevibile che ci fa auspicare l’ipotesi meno angosciante ovvero che quella boccetta di benzodiazepine lasciata sul suo lettino sia stata un passaggio inconsapevole dal sonno alla morte. L’amara consolazione di un atto di pietà che possa aver risparmiato ore e giorni di tormento ad una bambina di 16 mesi. Durante l’interrogatorio in Procura,è apparsa lucida, è stata ritenuta capace di intendere e di volere ma priva di emozioni e sentimenti. Al giudice ha detto che sapeva che la bambina poteva morire ma non ha fatto nulla per ...

