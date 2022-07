Venezia, rinnovo Crnigoj UFFICIALE: il comunicato (Di domenica 24 luglio 2022) Il Venezia ha annunciato il rinnovo di contratto UFFICIALE del centrocampista Crnigoj Il Venezia, attraverso una nota UFFICIALE, ha comunicato il rinnovo di contratto del centrocampista Crnigoj. IL comunicato – «Il Venezia FC comunica il prolungamento del contratto del centrocampista Domen ?rnigoj, che resterà legato al club fino alla stagione 2025/26. ?rnigoj, 26 anni, si è dimostrato uno dei punti di forza del centrocampo del Venezia sin dal suo arrivo, nell’agosto del 2020. Dopo aver avuto un ruolo chiave nella stagione 2020/21 conclusasi con la promozione in Serie A, ?rnigoj si è distinto anche sul palcoscenico della Serie A disputando 34 partite (secondo solo a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Ilha annunciato ildi contrattodel centrocampistaIl, attraverso una nota, haildi contratto del centrocampista. IL– «IlFC comunica il prolungamento del contratto del centrocampista Domen ?rnigoj, che resterà legato al club fino alla stagione 2025/26. ?rnigoj, 26 anni, si è dimostrato uno dei punti di forza del centrocampo delsin dal suo arrivo, nell’agosto del 2020. Dopo aver avuto un ruolo chiave nella stagione 2020/21 conclusasi con la promozione in Serie A, ?rnigoj si è distinto anche sul palcoscenico della Serie A disputando 34 partite (secondo solo a ...

