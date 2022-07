Vaiolo delle scimmie | un focolaio partito da uno studio di tatuaggi e piercing

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Agenzia_Ansa : Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizza… - antonellaserra3 : RT @SteveRothery68: @a_meluzzi Non abboccate alle balle del Covid delle varianti varie del vaiolo ecc. Non vaccinatevi. Io faccio quello ch… - andmar76 : RT @a_meluzzi: Bassetti: “L’Italia è tra i 10 Paesi più colpiti dal vaiolo delle scimmie. Occorre avviare una campagna di vaccinazione” - I… -

Vaiolo delle scimmie, è allerta per tatuaggi e piercing. Ma non solo. Dopo che l'Oms ha dichiarato l'emergenza sanitaria globale e i casi continuano a crescere in tutto il mondo, arriva l'allarme. 'Ho urlato per il dolore: le mie due settimane di inferno con il vaiolo delle scimmie': è il titolo della testimonianza di un uomo di 39 anni, uno svedese che viva a New York, contagiato dal vaiolo delle scimmie, che descrive sia il dolore causato dai sintomi e la paura di non farcela sia la carenza di risposte del sistema sanitario, nonostante siano ormai trascorsi due mesi e mezzo dall'inizio dell'epidemia.