UFFICIALE – Lecce, colpo Bistrovic in mediana (Di domenica 24 luglio 2022) Il Lecce batte un colpo per il suo calciomercato, assicurandosi le prestazioni di Krstijan Bistrovic. L’accordo è raggiunto col CSKA Mosca grazie a un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. In tal modo, i salentini si sono assicurati un profilo di esperienza internazionale, che può garantire più qualità in mezzo al campo. Bistrovic-Lecce, versatilità a servizio Una delle maggiori doti del croato e la sua adattabilità a giocare in più posizioni a centrocampo. Infatti, Bistrovic sa giocare da mezzala, regista o addirittura da trequartista, sebbene nel 4-3-3 di Marco Baroni quest’ultima opzione sarebbe difficilmente applicabile. Classe 1998, il giocatore balcanico è cresciuto nello Slaven Belupo, formazione croata, prima di trasferirsi ventenne al CSKA. In Russia ha ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 24 luglio 2022) Ilbatte unper il suo calciomercato, assicurandosi le prestazioni di Krstijan. L’accordo è raggiunto col CSKA Mosca grazie a un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. In tal modo, i salentini si sono assicurati un profilo di esperienza internazionale, che può garantire più qualità in mezzo al campo., versatilità a servizio Una delle maggiori doti del croato e la sua adattabilità a giocare in più posizioni a centrocampo. Infatti,sa giocare da mezzala, regista o addirittura da trequartista, sebbene nel 4-3-3 di Marco Baroni quest’ultima opzione sarebbe difficilmente applicabile. Classe 1998, il giocatore balcanico è cresciuto nello Slaven Belupo, formazione croata, prima di trasferirsi ventenne al CSKA. In Russia ha ...

