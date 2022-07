NASCAR Xfinity Series | Noah Gragson sconfigge Ty Gibbs e festeggia a Pocono

bandsports : FIM DE PROVA!!!! Noah Gragson segura Ty Gibbs e vence a etapa de Pocono da Nascar Xfinity Series.… - PelleMotorsport : Noah Gragson vince a Pocono nella NASCAR Xfinity Series #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - DanielBalsa : E essa panca na NASCAR Xfinity Series em Pocono? #NASCARnoBandsports #NASCARnoCanalNaPista - nascar_adiou : OPA CHEGUEI A XFINITY SERIES - gblack1096 : @NASCAR_Xfinity Labbe -

OA Sport

La prima ed unica corsa all'interno del New Hampshire Motor Speedway è ripresa con il controllo da parte di JR Motorsports #88 . Il portacolori di Hendrick per la Cup Series ha primeggiato in ...CLASSSIFICA FINALESERIES ATLANTA 1 21 RUN Austin Hill Chv 163 31.326 176.978 30.951 179.122 2 2 8 RUN Josh Berry Chv 163 0.111 0.111 31.293 177.164 30.894 179.452 3 3 18 RUN Ryan ... NASCAR Xfinity Series, Loudon: Justin Allgaier riporta Chevrolet al top in New Hampshire Noah Gragson held off a strong last lap challenge from Ty Gibbs to win Saturday’s NASCAR Xfinity Series race at Pocono Raceway. The two battled back and ...A multi-car crash off Turn 3 ended with Burton sliding on his roof down the frontstretch, but he left the wreckage uninjured ...