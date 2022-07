Milan, non tramonta l’ipotesi Ziyech (Di domenica 24 luglio 2022) Milan, Hackim Ziyech rimane un’opzione molto forte per i rossoneri: si lavora per un prestito con diritto di riscatto La pista Hachim Ziyech non tramonta al Milan. Come riporta Tuttosport, due giorni fa il club rossonero avrebbe avuto altri contatti con gli avvocati dell’esterno marocchino. Il Chelsea ha aperto alle trattative per un prestito oneroso con diritto di riscatto che i Blues vorrebbero fissato sui 25 milioni di euro. L’ex Ajax rappresenta un giocatore molto diverso da De Ketelaere. In caso di mancato arrivo del belga, si punterà su di lui come rinforzo importante sulla trequarti, con in questo caso la zona di destra che andrebbe ritoccato. Nella posizione da 10 dunque verrebbe lasciato spazio al duello Diaz-Adli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022), Hackimrimane un’opzione molto forte per i rossoneri: si lavora per un prestito con diritto di riscatto La pista Hachimnonal. Come riporta Tuttosport, due giorni fa il club rossonero avrebbe avuto altri contatti con gli avvocati dell’esterno marocchino. Il Chelsea ha aperto alle trattative per un prestito oneroso con diritto di riscatto che i Blues vorrebbero fissato sui 25 milioni di euro. L’ex Ajax rappresenta un giocatore molto diverso da De Ketelaere. In caso di mancato arrivo del belga, si punterà su di lui come rinforzo importante sulla trequarti, con in questo caso la zona di destra che andrebbe ritoccato. Nella posizione da 10 dunque verrebbe lasciato spazio al duello Diaz-Adli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

