Matteo Berrettini: sta uscendo ed è visibile | L’uomo, non solo il tennista (Di domenica 24 luglio 2022) Il tennista ha deciso di mettersi a nudo come non aveva mai fatto prima. Finalmente, Matteo Berrettini “sta uscendo” per quello che è. Matteo Berrettini (web source)Nato a Roma nel 1996, Matteo Berrettini (soprannominato The Hammer) è considerato il migliore tennista italiano su erba di tutti i tempi. Attualmente al sesto posto della classifica ATP, è stato il primo giocatore del paese ad arrivare alle finali di Wimbledon, dove si è scontrato con il leggendario Novak Djokovic, venendo battuto da quest’ultimo. A farlo avvicinare al mondo del tennis è stato il suo fratello minore, Jacopo, anch’egli tennista. Nel 2013 ha esordito con il suo primo incontro da professionista e nel 2015 si è aggiudicato la sua prima vittoria ... Leggi su newstv (Di domenica 24 luglio 2022) Ilha deciso di mettersi a nudo come non aveva mai fatto prima. Finalmente,“sta” per quello che è.(web source)Nato a Roma nel 1996,(soprannominato The Hammer) è considerato il miglioreitaliano su erba di tutti i tempi. Attualmente al sesto posto della classifica ATP, è stato il primo giocatore del paese ad arrivare alle finali di Wimbledon, dove si è scontrato con il leggendario Novak Djokovic, venendo battuto da quest’ultimo. A farlo avvicinare al mondo del tennis è stato il suo fratello minore, Jacopo, anch’egli. Nel 2013 ha esordito con il suo primo incontro da professionista e nel 2015 si è aggiudicato la sua prima vittoria ...

Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - FiorinoLuca : E con questa sono 12 vittorie di fila, 11 finali a livello ATP in carriera in 4 anni e zero sconfitte a Gstaad in d… - SuperTennisTv : ?? MATTEO ?? #Berrettini supera Thiem e a Gstaad si regala la 3ª finale della stagione! #tennis | #SwissOpenGstaad… - Dome689 : RT @Open_gol: Stavolta Matteo Berrettini si è fermato a un passo dal trionfo. Forza Matteo! ?? - Open_gol : Stavolta Matteo Berrettini si è fermato a un passo dal trionfo. Forza Matteo! ?? -