Manchester City, Haaland: «Guardiola è matto, mi piace» (Di domenica 24 luglio 2022) Il neo centravanti del Manchester City Haaland ha parlato dell’allenatore dei Citizens Guardiola Erling Haaland, neo attaccante del Manchester City, dopo l’amichevole vinta contro il Bayern Monaco ha parlato del suo nuovo allenatore Pep Guardiola. LE PAROLE – «È un po’ matto e mi piace così. Sarà divertente. Dopo una settimana non posso dire più di tanto, ma mi sono allenato bene e sono pronto per ciò che arriverà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Il neo centravanti delha parlato dell’allenatore dei CitizensErling, neo attaccante del, dopo l’amichevole vinta contro il Bayern Monaco ha parlato del suo nuovo allenatore Pep. LE PAROLE – «È un po’e micosì. Sarà divertente. Dopo una settimana non posso dire più di tanto, ma mi sono allenato bene e sono pronto per ciò che arriverà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #ManchesterCity | Gol al debutto contro il #BayernMonaco per #Haaland - AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena Bertolini per ???? #Italia ?? #Belgio ???? ?? Oggi, ore 21… - AzzurreFIGC : ?????????? ???????? ???? #ItaliaBelgio ???? ? Oggi, ore 21.00 ?? Manchester City Academy Stadium ?? Diretta su @RaiUno -… - Fyfuldonable : Alianza modo Real Madrid vs Manchester City semifinal Champions League 21-22 - 24Trends_Italia : 1. Bayern Monaco Manchester City - 50mille+ 2. Toronto FC - 50mille+ 3. Arsenal-Chelsea - 20mille+ 4. Giancarlo gi… -