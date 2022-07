Iv | Renzi | ' tanti delusi del Pd ci guardano con speranza'

007Vincentxx : @RennaNietta Ma veramente credi alla storiella del litigio dai Stella????questi fanno finta di litigare nei social in… - Mirko04129539 : @MollyB___ @mariotoscana196 Draghi è imbattibile perché alla capacità può aggiungete l'autorevolezza maturata in ta… - patriziadegioia : RT @tizianotagliavi: Vorrei ricordare che Italia viva ha sostenuto Calenda sindaco a Roma portando veramente tanti voti!!! Anche per questo… - marimot53 : @EnricoLetta Lasci fuori Renzi o saremo in tanti a non darvi più il voto - AgrandeAt : @giusepp23090654 @danieledv79 @ItaliaViva @matteorenzi Per me Renzi è più di sinistra di tanti populisti di sinistr… -

Corriere della Sera

di SandroNotte Rosa Revolution fa centro anche quest'anno. L'ultima edizione risaliva addirittura al ... un mago ed un ballo, si potevano anche fare affari sfruttando gli sconti dei...Salvini, Calenda,, Draghi, ora Letta. Non è facile andare d'accordo con lei. "Questa domanda ... Chi colleziona profitti extra deve ridare qualcosa indietro acittadini che non ce la fanno". ... Da Renzi a Carfagna, un arcipelago con tanti centri che deve scegliere da che parte stare We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...«Né con i Cinque Stelle, né con Renzi e Calenda». Il Pd può andare alle prossime elezioni politiche «quasi da solo, magari facendo un patto di desistenza con chi vuol battere le destre in alcuni colle ...