Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 24 07 22

Lovetrash6 : @sideofsoph @chiara_sciuto Credo di aver capito: i commenti negativi sotto il post di isa e chia su FB. Se è questo… - deasuldivano : @Domenico1oo777 Pronto pianeta terra, noi possiamo litigare quanto ci pare non siamo cosí rilevanti da finire su Isa&Chia - LorenapFairy : il voler tutelare significa evitare di dare l'opportunità a persone frustate di riversare le loro frustrazioni su u… - Fabiola63445821 : La cattiveria che ho letto sotto l'articolo di isa e chia nei confronti di lulù e poi c'è anche gente che controba… - Honolul62444404 : @LuTheReader Se leggi i commenti sotto l'articolo di Isa e Chia su Facebook vedrai solo che oe danno della pazza e… -

Isa e Chia

La notizia viene riportata sia da ' Blog Tivvù ' che da '' e confermata anche dal sito ' Bufale ', portale che ha come compito di confermare o smentire le indiscrezioni nate sul web. ...Uomini e donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti scacciano la crisi/ Il video insieme Come riporta anche il sito, Lorenzo ha anche ricordato la sua reazione non appena ha saputo che sarebbe ... Isola 16: l’opinione di Chia sulla finalissima Bianca Atzei incinta, le prime parole sulla gravidanza. La cantante e il fidanzato hanno comunicato ai fan attraverso i loro profili ...Secondo le ultime indiscrezioni, confermate in queste ore da Amedeo Venza, la prof di corsivo Elisa Esposito potrebbe far parte del cast del "Grande Fratello Vip" ...