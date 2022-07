Incendio a Cinigiano | fumo e cenere arrivano fino al Monte Amiata - Cronaca - lanazione it

assianir : #Cinigiano #incendio L'incendio ha già raggiunto il campo sportivo e sta minacciando seriamente le prime case del c… - elipacc29 : RT @ProtCivileRT: Incendio boschivo a Cinigiano, anche tre elicotteri della flotta regionale nelle operazioni di spengimento. L'aggiorname… - MaxBraz1 : RT @iltirreno: Maxi incendio in Maremma: vigili del fuoco a protezione delle case - iltirreno : Maxi incendio in Maremma: vigili del fuoco a protezione delle case - losservcom : Giani: “Vasto incendio boschivo a Cinigiano, Grosseto”. -

Per approfondire : Articolo : Bosco in fiamme a(Grosseto). Abitazioni a rischio L'fa paura. Le colline della Maremma bruciano. Il rogo è ben ...Non c'è pace in Toscana : un altroboschivo è scoppiato in località Il Crocino diin provincia di Grosseto. Grazie all'avvistamento diretto di un'apposita vedetta situata sul Monte ...Fiamme sulle colline e cielo oscurato fino a Roselle. Il rogo sta ancora avanzando. In azione anche tre elicotteri ...Riaperta la Statale 16 Adriatica nella zona costiera del Molise, all'altezza di Montenero di Bisaccia; rientrano a casa gli sfollati delle due frazioni di Savogna d'Isonzo in Friuli, ma non c'è tregua ...