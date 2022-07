Guerra tra clan, esplose due bombe nel quartiere napoletano di Ponticelli: lo scoppio a ridosso delle case (Di domenica 24 luglio 2022) Nella notte tra il 22 e il 23 luglio, due ordigni sono stati fatti esplodere a distanza di poche ore nel quartiere napoletano di Ponticelli, teatro di una Guerra tra clan caratterizzata nei giorni scorsi anche da un duplice omicidio costato la vita anche a un uomo innocente. Il primo episodio è avvenuto, poco dopo l’una, in via Virginia Woolf dove una bomba è stato fatta scoppiare sotto la vettura di una donna. Danneggiate anche altre vetture che erano parcheggiate poco distante. Il secondo è avvenuto, appena due ore dopo, in via Luca Pacioli. Sembra che un ordigno sia stato lanciato da una vettura in transito sul cavalcavia. Anche in questo caso ci sono delle auto danneggiate. Su entrambi i fatti indaga la polizia. Nel filmato, girato pochi secondi dopo le esplosioni da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Nella notte tra il 22 e il 23 luglio, due ordigni sono stati fatti esplodere a distanza di poche ore neldi, teatro di unatracaratterizzata nei giorni scorsi anche da un duplice omicidio costato la vita anche a un uomo innocente. Il primo episodio è avvenuto, poco dopo l’una, in via Virginia Woolf dove una bomba è stato fatta scoppiare sotto la vettura di una donna. Danneggiate anche altre vetture che erano parcheggiate poco distante. Il secondo è avvenuto, appena due ore dopo, in via Luca Pacioli. Sembra che un ordigno sia stato lanciato da una vettura in transito sul cavalcavia. Anche in questo caso ci sonoauto danneggiate. Su entrambi i fatti indaga la polizia. Nel filmato, girato pochi secondi dopo le esplosioni da un ...

