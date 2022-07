Giancarlo Giannini: sarò sulla Walk of Fame ma niente premi a Venezia (Di domenica 24 luglio 2022) "Gli americani mi hanno dato la stella della Walk of Fame, la ritirerò a fine anno, è importante perché saranno due attori italiani ad averlo, uno è Rodolfo Valentino, l'altro sono io nel cinema parlato. L'ho avuta senza raccomandazioni, significa che gli piaccio". Giancarlo Giannini si è raccontato ieri sera al pubblico del Fara Film Festival, rassegna che gli ha riconosciuto il premio alla carriera. "A Venezia hanno dato premi a tutti, a me non hanno dato manco un gatto nero", ha concluso ironico. Il primo agosto compirà 80 anni, una vita dedicata al cinema. "Ho fatto tanti film, ne salvo pochi". E di recente ha concluso tre set: "Una serie italiana sul calcio dove interpreto un procuratore, un film dove interpreto un Papa, e uno con grandi attrici americane, Diane ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 luglio 2022) "Gli americani mi hanno dato la stella dellaof, la ritirerò a fine anno, è importante perché saranno due attori italiani ad averlo, uno è Rodolfo Valentino, l'altro sono io nel cinema parlato. L'ho avuta senza raccomandazioni, significa che gli piaccio".si è raccontato ieri sera al pubblico del Fara Film Festival, rassegna che gli ha riconosciuto ilo alla carriera. "Ahanno datoa tutti, a me non hanno dato manco un gatto nero", ha concluso ironico. Il primo agosto compirà 80 anni, una vita dedicata al cinema. "Ho fatto tanti film, ne salvo pochi". E di recente ha concluso tre set: "Una serie italiana sul calcio dove interpreto un procuratore, un film dove interpreto un Papa, e uno con grandi attrici americane, Diane ...

