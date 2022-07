Game of Thrones, la star confessa: “Parte del mio cervello non funziona più” (Di domenica 24 luglio 2022) Una delle protagoniste di Game of Throne ha confessato che Parte del suo cervello non funziona più: cos’è successo all’attrice di Hollywood. Sono tantissimi i fan del Trono di Spade in giro per il mondo. Una delle protagoniste della serie televisiva di successo ha rivelato di aver subito due aneurismi cerebrali e da allora Parte del cervello non le funziona più: il toccante racconto. Una delle star colpita da due aneurismi (via WebSource)In giro per il mondo sono tantissimi i fan affezionati al Trono di Spade. Tra i protagonisti della serie troviamo sicuramente l’attrice Emilia Clarke, interprete di Daenerys Targaryen. L’attrice negli ultimi giorni ha confessato di aver affrontato due aneurismi ... Leggi su vesuvius (Di domenica 24 luglio 2022) Una delle protagoniste diof Throne hato chedel suononpiù: cos’è successo all’attrice di Hollywood. Sono tantissimi i fan del Trono di Spade in giro per il mondo. Una delle protagoniste della serie televisiva di successo ha rivelato di aver subito due aneurismi cerebrali e da alloradelnon lepiù: il toccante racconto. Una dellecolpita da due aneurismi (via WebSource)In giro per il mondo sono tantissimi i fan affezionati al Trono di Spade. Tra i protagonisti della serie troviamo sicuramente l’attrice Emilia Clarke, interprete di Daenerys Targaryen. L’attrice negli ultimi giorni hato di aver affrontato due aneurismi ...

marimachedici : RT @lunaticacri: Stranger things e Game of Thrones. Ho provato a vederle tantissime volte ma non c'è niente da fare,mi annoio - stuprinho : @ouuyaniris teotfw bella, dimmi che hai visto game of thrones pisana - AletPu : RT @lnclt_dulac: ma vi ricordate quando l'ottava stagione di game of thrones uscì e fece talmente schifo che lanciarono petizioni per rifar… - lunaticacri : Stranger things e Game of Thrones. Ho provato a vederle tantissime volte ma non c'è niente da fare,mi annoio - cicisboh : RT @nikatossica: Game of Thrones versione italiana fan cast: Assunta Capuozzo as Missandei -