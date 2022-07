Elezioni politiche 2022, Meloni: “Torna macchina fango contro me” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, la macchina del fango contro me e Fratelli d’Italia”. Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook puntando il dito su stampa internazionale e italiana che parla del ‘rischio Meloni’ in soccorso alla sinistra. “Aspettatevi di tutto in queste settimane, perché sono consapevoli dell’imminente sconfitta e useranno ogni mezzo per tentare di fermarci. Se ci riusciranno o no, quello dipenderà da voi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, ladelme e Fratelli d’Italia”. Lo scrive Giorgiasulla sua pagina Facebook puntando il dito su stampa internazionale e italiana che parla del ‘rischio’ in soccorso alla sinistra. “Aspettatevi di tutto in queste settimane, perché sono consapevoli dell’imminente sconfitta e useranno ogni mezzo per tentare di fermarci. Se ci riusciranno o no, quello dipenderà da voi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

