Doti canore da rivedere per Zinchenko, i compagni... (Di domenica 24 luglio 2022) Rito di iniziazione per Zinchenko che dopo essere stato acquistato dall'Arsenal si è presentato ai compagni di squadra esibendosi. Il terzino ex ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 24 luglio 2022) Rito di iniziazione perche dopo essere stato acquistato dall'Arsenal si è presentato aidi squadra esibendosi. Il terzino ex ...

aviola59 : RT @aviola59: Christian voleva il microfono perché, oltre ad essere la star di quel palco, non vedeva l’ora di cantare “Bandana” e fare i c… - aviola59 : Christian voleva il microfono perché, oltre ad essere la star di quel palco, non vedeva l’ora di cantare “Bandana”… - danielersn94 : @marcodieg @Civppix1 @chefastidioo_ Ok fermi tutti, ora che si vede bene in faccia ho capito di chi parlate. Mi ero… - torreeiffel0 : RT @fl0wersjacks: comunque credo fermamente che luca si meriti di arrivare tanto in alto e non lo dico così per dire, ha delle doti canore… - Pensopositivoo : RT @fl0wersjacks: comunque credo fermamente che luca si meriti di arrivare tanto in alto e non lo dico così per dire, ha delle doti canore… -