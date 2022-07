Chi sarà il prossimo portiere della Lazio? (Di domenica 24 luglio 2022) Potrebbe risultare una domanda scontata, visto l’acquisto di Luis Maximiano ufficializzato 10 giorni fa. Eppure, in casa Lazio è ancora aperta la questione sul portiere titolare della prossima stagione. Comunque in casa biancoceleste c’è bisogno almeno di un secondo portiere, dato anche l’addio di Strakosha. Ed ecco che le voci si rincorrono da inizio mercato, quando Lotito aveva messo le mani su Carnesecchi prima che si infortunasse. Le stesse voci, molto molto più insistenti, parlano ora di Provedel, seguito anche lui da inizio mercato, e Sportiello. Il primo sembra più probabile, vista la distanza di appena mezzo milione tra offerta laziale (2,5) e richiesta spezzina (3). Il secondo però, verrebbe a costare appena 2 milioni, anche perché il suo contratto è in scadenza, giugno 2023. La domanda però diventa: i due ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 24 luglio 2022) Potrebbe risultare una domanda scontata, visto l’acquisto di Luis Maximiano ufficializzato 10 giorni fa. Eppure, in casaè ancora aperta la questione sultitolareprossima stagione. Comunque in casa biancoceleste c’è bisogno almeno di un secondo, dato anche l’addio di Strakosha. Ed ecco che le voci si rincorrono da inizio mercato, quando Lotito aveva messo le mani su Carnesecchi prima che si infortunasse. Le stesse voci, molto molto più insistenti, parlano ora di Provedel, seguito anche lui da inizio mercato, e Sportiello. Il primo sembra più probabile, vista la distanza di appena mezzo milione tra offerta laziale (2,5) e richiesta spezzina (3). Il secondo però, verrebbe a costare appena 2 milioni, anche perché il suo contratto è in scadenza, giugno 2023. La domanda però diventa: i due ...

borghi_claudio : Volete vedere sin da subito chi è sincero e chi ha interessi diversi? Basterà vedere chi verrà ad attaccare altri p… - CarloCalenda : Domenica mattina il @pdnetwork farà le primarie in Sicilia con il @Mov5Stelle. A parte le dolenti agenzie di stampa… - GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - il_disordine : @borghi_claudio Scusa un attimo...ma chi dovremmo votare, tutti i partiti, anche il vostro, hanno tradito il popolo… - PazzoPerDomani : RT @vitalbaa: “La scelta per il Paese è o noi o Meloni'. A breve, qualcuno dirà (ne sono certa, e immagino chi sarà): “chi non vota noi è… -

Renzi: "Sarà campagna elettorale da fare con il coltello tra i denti" Roma 24 luglio 2022 "Questa campagna elettorale non la fanno solo i candidati o i dirigenti, ma anche chi non è in prima fila, perché sarà una campagna elettorale da fare con il coltello tra i denti, in modo molto pacato, sereno, lucido ma anche con grande grinta ed entusiasmo, perché la partita non è ... Ecco perché Berlusconi ha votato contro Draghi leggi anche Chi sono i politici più popolari d'Italia (secondo Instagram) Berlusconi alla ... assicurano le fonti di FdI, tutto sarebbe rinviato ai prossimi giorni quando al tavolo della colazione sarà ... Viola News Roma 24 luglio 2022 "Questa campagna elettorale non la fanno solo i candidati o i dirigenti, ma anchenon è in prima fila, perchéuna campagna elettorale da fare con il coltello tra i denti, in modo molto pacato, sereno, lucido ma anche con grande grinta ed entusiasmo, perché la partita non è ...leggi anchesono i politici più popolari d'Italia (secondo Instagram) Berlusconi alla ... assicurano le fonti di FdI, tutto sarebbe rinviato ai prossimi giorni quando al tavolo della colazione... Fiorentina, Italiano studia il suo cecchino: chi sarà il prossimo rigorista