Calciomercato Milan – Anche Berardi tra le alternative a De Ketelaere (Di domenica 24 luglio 2022) Domenico Berardi è ancora un obiettivo di Calciomercato del Milan. In settimana possibile incontro con il Sassuolo per il classe 1994 Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022) Domenicoè ancora un obiettivo didel. In settimana possibile incontro con il Sassuolo per il classe 1994

DiMarzio : #Calciomercato @acmilan | C'è fiducia per la chiusura dell'affare #DeKetelaere, ma si valutano anche strategie alte… - lucabianchin7 : Il contatto tra #Milan e Bruges per #DeKeteleare non ha portato la fumata bianca. Tutti fermi sulle posizioni. Il M… - Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: Milan, il tempo stringe: 20 giorni per 3 colpi. Tutte le trattative - MomentiCalcio : Tre settimane al via: cosa manca al #Milan -