Calciomercato Juventus, si sbloccano le uscite: ecco chi può partire (Di domenica 24 luglio 2022) La Juventus sta per dare inizio al suo mercato in uscita; sembra, infatti, che un giocatore sia veramente ad un passo dall’addio. Non solo i nuovi innesti; la Juventus, oltre che al mercato in entrata, sta pensando obbligatoriamente alle uscite per sfoltire la rosa e dare ad Allegri la squadra perfetta per andare a vincere lo scudetto, la coppa Italia ed essere grande protagonista a livello internazionale. Uno dei reparti che potrebbe essere maggiormente sfoltito è il centrocampo dove un giocatore sembra essere veramente ad un passo dal lasciare la Torino bianconera. AnsafotoLa passata stagione, la Juventus ha avuto diversi problemi soprattutto in mezzo al campo tra infortuni e una serie di prestazioni non all’altezza; questo il motivo per cui uno dei primi acquisti della società bianconera è stato Pogba. Il francese ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 luglio 2022) Lasta per dare inizio al suo mercato in uscita; sembra, infatti, che un giocatore sia veramente ad un passo dall’addio. Non solo i nuovi innesti; la, oltre che al mercato in entrata, sta pensando obbligatoriamente alleper sfoltire la rosa e dare ad Allegri la squadra perfetta per andare a vincere lo scudetto, la coppa Italia ed essere grande protagonista a livello internazionale. Uno dei reparti che potrebbe essere maggiormente sfoltito è il centrocampo dove un giocatore sembra essere veramente ad un passo dal lasciare la Torino bianconera. AnsafotoLa passata stagione, laha avuto diversi problemi soprattutto in mezzo al campo tra infortuni e una serie di prestazioni non all’altezza; questo il motivo per cui uno dei primi acquisti della società bianconera è stato Pogba. Il francese ...

DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - sportal_it : Juventus, l'obiettivo per il centrocampo è chiaro - FraLauricella : #Calciomercato Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus Arnautovic Ba… -