Bronzetti-Begu in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2022

Lucia Bronzetti sfiderà Irina Camelia Begu nell'ultimo atto del torneo Wta 250 di Palermo 2022. Entrambe arrivano all'appuntamento dopo due rimonte vincenti della durata di tre set. La romagnola si è aggiudicata il derby contro Jasmine Paolini mentre la rumena ha vinto contro la spagnola Sara Sorribes Tormo. Per l'azzurra si tratta della prima finale in carriera sul circuito maggiore. Con l'avversaria non ci sono precedenti. Bronzetti partirà sfavorita (anche se di poco) secondo le quote dei bookmakers. Begu, infatti, è una tennista potente ma soprattutto esperta. Da poco ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros ed il terzo turno a Wimbledon, sintomo di una giocatrice capace di incrementare il livello quando la posta in palio si alza. L'italiana dovrà cercare di farle ...

